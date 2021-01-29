Екатеринбург, , 14:55 — REGNUM В Свердловской области смягчат ряд мер, введённых для борьбы с COVID-19. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

Руководитель отметил, что в области зафиксировали тенденцию к снижению уровня заболеваемости инфекцией. Поэтому в регионе разрешат привлекать большее количество зрителей на спортивные соревнования в закрытых помещениях — 50% (пока разрешено только 30%).

«Мы закрепим в документе разрешение на работу учреждений дополнительного образования с соблюдением всех мер безопасности», — добавил Куйвашев.

Губернатор поручил подготовить соответствующий указ к 1 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 69,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. В последние дни в регионе регистрируют не более 370 новых носителей вируса SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 2 тыс. смертей от COVID-19 зафиксировали на Среднем Урале