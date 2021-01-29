Москва, , 14:49 — REGNUM Решение арестовать популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве, которое принял Пресненский суд Москвы, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 29 января в социальной сети Facebook.

«Что парень слюни распустил? Тюрьмы боишься? Ты преступление совершил, тогда ты смелым был мальчишкой!», — пишет Владимир М.

Многие пользователи не выразили сожаления по поводу ареста данного гражданина. Они уверены, что перед законом должны быть все равны, поэтому приговор справедливый.

«Ни разу не жалко. Дать понять малолетке, что не все косяки сходят с рук после слов «Простите, я так больше не буду». Наказать надо, иначе почувствует безнаказанность и потом может быть хуже», — считает Александр Ф.

Некоторые выразили точку зрения, согласно которой приговор является излишне суровым. Они считают, что тиктокера необходимо отправить на перевоспитание или в армию.

«Если бы сожгли (авто), то да, я согласен с наказанием. А так, пнуть авто с мигалкой, да ещё и наказание, то это перебор. Поругать и в армию», — поделился мнением Анатолий Е.

Нашлись и те, кто выразил уверенность, что проблема заключается не в нападении на служебный автомобиль, а в принципе в том, что молодые люди вышли на незаконную акцию протеста.

«Дело ни в том, что он, и ему подобные, машину пинали, а в том, что эти безмозглые мальчики, не имея, ни причин, ни оснований выйти на протест, всё-таки вышли и решили, что это весело. Вот и пусть веселятся теперь», — написала Настя П.

Напомним, 28 января Пресненский суд Москвы арестовал популярного TikTok-блогера Константина Лакеева (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве.