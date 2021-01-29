Джакарта, , 14:43 — REGNUM Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии подало в суд на 29 компаний за загрязнение и нанесение ущерба окружающей среде, сообщает CNN Indonesia.

По данным источника, индонезийскую компанию PT Rambang Agro Jaya (RAJ) призвали выплатить компенсацию на сумму 137,5 млрд рупий ($9,7 млн) за лесные и земельные пожары на Суматре.

«Мы будем использовать все правовые инструменты для сдерживания виновных в лесных и земельных пожарах», — говорится в заявлении министерства окружающего среды.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд исследователей прибыли в провинцию Лампунг, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию об упавшем с неба метеорите.

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