Белгород, , 15:18 — REGNUM В Белгородской области 29 января подтверждено 174 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки, а общее количество заражений превысило 27 тысяч. Выписаны после лечения 155 пациентов, скончались пять человек.

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В стационарах лечатся 1022 человека, из них подключены к аппаратам ИВЛ 49 пациентов. Получают амбулаторную помощь 2950 жителей, на самоизоляции — 10 тыс. 686 человек. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 27 тыс. 108, выздоровели 22 тыс. 774 человека.

За минувшие сутки на вакцинацию от COVID-19 записались 913 добровольцев, всего подано 19 тыс. 179 заявок. Среди привившихся 1495 человек получили две дозы вакцины, 11 тыс. 661 — первый компонент.