Грозный, , 14:39 — REGNUM В Чечне до 2024 года будет решена проблема трехсменного обучения в средних образовательных учреждениях. Власти региона намерены для этого построить 73 школы, сообщили 29 января в пресс-службе главы и правительства республики.

Так, уже в 2021 году планируется открыть 21 новую школу в городах Грозный, Гудермес, Аргун, Урус-Мартан, а также в селах Ахмат-Юрт, Ойсхара, Дачу-Барзой, Ножай-Юрт, Знаменское, Надтеречное и в станицах Ильиновская и Калиновская.

По данным минобра Чечни, образовательные учреждения будут возводиться в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Жильё и городская среда» и программ Министерства просвещения РФ.

Отметим, в настоящее время острая нехватка учебных мест ощущается в 15 районах Чечни. До сих пор учатся в три смены более 10 500 школьников в 73 учебных заведениях.

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