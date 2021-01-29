Уфа, , 14:41 — REGNUM Проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги разрешили проводить в Башкирии при заполнении трибун не более 85% от вместимости стадиона. Соответствующее изменение в указ о режиме повышенной готовности 28 января внес глава республики Радий Хабиров.

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Кроме этого, согласно новой редакции данного документа, в Башкирии можно проводить матчи Континентальной хоккейной лиги при заполнении трибун не более чем на 70% от вместимости арены.

Отмечается, что другие матчи чемпионатов РФ среди профессиональных команд, а также иные спортивные мероприятия и соревнования могут проводиться при условии заполнения зрительских мест не более 70 процентов в помещении и не более 85% от вместимости спортивного объекта на открытом воздухе.

С 29 января в республике разрешили возобновить деятельность ночных клубов и дискотек, а также других подобных заведений при заполнении не более 70% от их вместимости. При этом необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вузам республики разрешили вернуться к очному формату обучения с 8 февраля.

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