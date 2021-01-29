Москва, , 14:39 — REGNUM Инцидент в Приднестровье с тем, что вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову, вызвал возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 29 января в социальной сети Facebook.

«Кто-то против войск дяди Васи? Вам капец», — пишет Александр А.

Многие пользователи связали данный поступок с тем, что вандалы совершенно забыли собственную историю. Другие же наоборот, считают, что преступников гложет зависть к достижениям прошлого.

«Зависть к прошлому душит! И понимание беспросветности, и убогости настоящего», — считает Людмила В.

Некоторые комментаторы оказались удивлены появлением данной новости из Приднестровья. Они не понимают, как такое могло произойти на территории, жители которой в подавляющем большинстве с уважением относятся к России и общей с ней истории.

«Так в Приднестровье же пророссийские власти, да и миротворцы РФ там. Как же так? Чай не Украина и не Молдова!», — написал Дмитрий Ф.

Нашлись и те пользователи, которые жёстко осудили поступок вандалов. Они уверены, что с памятниками могут «воевать» только люди недалёкого ума.

«Только идиоты могут воевать с памятниками», — поделился своим мнением Серёга Г.

Напомним, 28 января в пресс-центр МВД Приднестровья сообщил о том, что вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову в приднестровском городе Дубоссары.