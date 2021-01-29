Москва, , 14:32 — REGNUM Государственные испытания новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» закончатся в 2021 году, проведением пусков с подлодок. Об этом 29 января сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе Единого дня военной приемки.

Как рассказал Криворучко, в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата «Адмирал Горшков» состоялись пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования «Циркон», последние в ходе испытаний достигли скорости 8 Махов.

«Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года», — сказал он.

Также замминистра обороны отметил, что в 2020 году 13-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения продолжила свое перевооружение на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард», в декабре минувшего года ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками заступили на боевое дежурство.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что ракетно-бомбовый комплекс «Гром-Э», испытанный недавно новейшим российским тяжёлым ударным беспилотником «Охотник», можно применять по самым разным целям, включая бронетехнику, укрепления и боевые надводные корабли.

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