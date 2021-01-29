Кострома, , 14:30 — REGNUM В Костромской области с 1 февраля выездные бригады по вакцинации от COVID-19 поедут к сельским жителям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила первый заместитель директора департамента здравоохранения региона Надежда Шелепова.

Деревня Наталья Диева

«Это будут машины с термоконтейнерами, в которых будет находиться вакцина «Спутник V». Медики начнут вакцинировать людей на дому по заявкам, оставленным ими по номеру горячей линии 8(800)-450−03−03. Но в случае, если сельские жители увидят машину и спонтанно захотят привиться — мы им не откажем, запас вакцины для такого случая будет в каждом автомобиле», — сказала Надежда Шелепова.

В настоящее время бригады вакцинации работают на костромских предприятиях, заявки на визит медиков, по словам Шелеповой, ежедневно оставляют несколько десятков коллективов. Привить всех сельских жителей и уделить особое внимание населённым пунктам, где летом наблюдается большой приток гостей, губернатор региона Сергей Ситников поручил до 15 мая 2021 года.

По данным на вечер 28 января в Костромской области от коронавируса привили 5807 человек, из них обычных граждан — 4131 человек. Также 30 января в двух медучреждениях Костромы — поликлинике №1 на улице Профсоюзной и №3 на улице Коммунаров организуют день открытых дверей. Получить вакцину, имея паспорт, полис и СНИЛС в поликлиниках сможет любой желающий костромич, достигший совершеннолетия. Если такой формат вакцинации будет популярен, практику продолжат.

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