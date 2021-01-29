Грозный, , 14:28 — REGNUM В Чечне сделан шаг к значительному ослаблению ограничительных мер, введенных режимом самоизоляции. В республике вновь разрешена работа кинотеатров, развлекательных центров, дельфинариев и аквапарков, а также концертных залов, саун, бассейнов и детских игровых комнат. Указ об этом подписал глава республики Рамзан Кадыров.

В связи с улучшением ситуации по коронавирусу власти республики сочли возможность разрешить работать развлекательным организациям при условии, что наполняемость помещений не превысит 50%.

Кроме того, для организации работы в новых условиях руководство развлекательных организаций обязано ежедневно проводить термометрию работников и посетителей и исполнять требования управления Роспотребнадзора, в том числе по проведению мероприятий по социальному дистанцированию и дезинфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в последние недели отмечается резкое улучшение ситуации с коронавирусом. Число ежедневно выявляемых случаев заражения в регионе снизилось с начала 2021 года более чем в три раза.

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