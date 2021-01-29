Москва, , 14:25 — REGNUM В Минпросвещения РФ заявили, что речи о переходе школ на шестидневную неделю обучения не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности. Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий Законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Большая перемена РФ», принадлежащем Минпросвещения.

В министерстве сослались на своего главу Сергея Кравцова, который ранее заявил о том, что «есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса таким образом, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, школьники полноценно осваивали учебную программу и охватывали весь учебный план, не допуская в этом процессе перегрузки детей»: «Это вариативные механизмы, которые были и остаются у школ, и соответствующие рекомендации направлены во все регионы».

В Минпросвещения РФ вновь призвали родительское сообщество «пользоваться максимально достоверными источниками информации, включая официальный сайт и аккаунты министерства в социальных сетях», а сотрудников СМИ — «внимательнее работать с источниками информации и интерпретациями».

В свою очередь, ИА REGNUM удивлено позицией Минпросвещения РФ, которое вместо того, чтобы распространять информацию и официальные комментарии через пресс-службу напрямую в СМИ и публиковать их на своём сайте, отправляет информацию в телеграм-канал.