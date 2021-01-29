Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM Аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) дозволили осуществлять международные авиарейсы. Соответствующее решение принял национальный оперштаб по предупреждению распространения COVID-19, документ размещён на сайте правительства.

Перелёты возобновят с 8 февраля 2021 года. Напомним, перед этим «Кольцово» разрешили принимать авиарейсы из Армении и Белоруссии.

Один из уральских авиаперевозчиков уже заявил, что с середины февраля запустит самолёты по направлению Екатеринбург-Дубай.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

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