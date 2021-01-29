Джакарта, , 14:11 — REGNUM Ряд исследователей в области атмосферных и планетарных наук из Технологического института на Суматре прибыли в провинцию Лампунг, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию об упавшем с неба метеорите, сообщает CNN Indonesia.

Исследовательская группа на месте проведет лабораторные испытания, чтобы определить является ли обнаруженный объект метеоритом.

Специалисты заявили, что пока нет уверенности в том, что именно метеорит обнаружен в деревне Астомульо провинции Центральный Лампунг 28 января 2021 года.

По данным источника, в Индонезии был обнаружен камень, предположительно метеорит, весом два килограмма. По словам местных жителей, объект упал с неба вечером 28 января 2021 года во время грозы.

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