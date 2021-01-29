Нижний Новгород, , 14:11 — REGNUM Суд оштрафовал жительницу Нижнего Новгорода за оскорбления, высказанные в школьном чате. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области сегодня, 29 января.

Прокуратура Автозаводского района провела проверку, в результате которой выяснилось, что мать одного из учеников в школьном чате в мессенджере «Whatsapp» нецензурно высказывалась в адрес родительницы другого школьника.

Переписка оказалась доступной для всех пользователей чата, и ее прочитали более 20 человек. В результате чего пострадали честь и достоинство второй женщины.

Оскорбленная женщина обратилась в прокуратуру Автозаводского района.

В итоге суд признал матерившуюся в родительском чате нижегородку виновной в административном правонарушении и приговорил ее к выплате 3 000 рублей штрафа.