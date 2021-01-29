Нижний Новгород, , 14:09 — REGNUM О своем нежелании принимать участие в голосовании на выборах, если бы таковые проходили в ближайшее воскресенье, заявили 23% жителей Нижегородской области, опрошенных специалистами Института проблем социального управления.

Участок для голосования Алексей Колчин © ИА REGNUM

То есть каждый четвертый нижегородец не пожелал тратить время в выходной день на реализацию своего избирательного права.

Также стало известно, что более 11,4% жителей региона согласны прийти на избирательные участки только для того, чтобы испортить свои бюллетени.