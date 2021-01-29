Тбилиси, , 14:06 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 837 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 29 января сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным ведомства, 127 человек в стране были задержаны правоохранителями на улице во время комендантского часа, действующего с 21:00 до 05:00. За это нарушителям выписали штраф в размере 2000 лари (около $600). Также сотрудники полиции оштрафовали 710 человек на 20 лари (около $6) за нарушения режима ношения масок.

В МВД призвали население не нарушать установленные ограничения и напомнили об уголовной ответственности, которая грозит тем, кто будет замечен за нарушением повторно.

Стоит отметить, что в Грузии с 1 февраля начинают снимать часть карантинных ограничений, но комендантский час в правительстве решили продлить до 1 марта. В Тбилиси с конца января проходят акции протеста, на которых в том числе требуют разрешить выходить на улицу в ночное время.

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