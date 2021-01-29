Краснодар, , 14:10 — REGNUM Большое здание под Геленджиком, фигурирующее в так называемом «видеорасследовании» как «дворец Путина», находится на нулевом этапе строительства. Репортаж об объекте опубликован 29 января в телеграм-канале Mash.

Авторы ролика рассказали, что ворот у парадного входа пока что просто нет, а полностью описать объект можно словами «один большой бетон». Так, внутри можно увидеть «бетонную комнату за бетонной комнатой» — это 16 одинаковых помещений.

В «расследовании» упоминались кальянная, «комната грязи» и «аквадискотека», но сейчас они представляют собой лишь бытовку строителей, строящееся помещение и неработающий фонтан.

В кадре видны доски, провода, бетонные блоки, подписи «розетки не работают», каски и сменная одежда рабочих.

«По сути, всё находится на нулевом этапе строительства», — отмечают авторы материала и признаются, что «было достаточно скучно».

По оценкам строителей, до завершения работ остаётся ещё пять-шесть лет.

Читайте также: Песков заявил, что не бывал во дворце в Геленджике