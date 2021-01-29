Прохладный, Кабардино-Балкария, , 14:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии накрыли производство «паленой» алкогольной продукции. Его разливали на животноводческой ферме в бутылки, оклеенные этикетками известных российских и зарубежных производителей водки и коньяка, сообщили 29 января в пресс-службе МВД по региону.

Незаконный спиртзавод был обнаружен на окраине села Ульяновское в Прохладненском районе. Сотрудники полиции и ФСБ изъяли 63 пятилитровых полимерных ёмкости со спиртосодержащей жидкостью. Она же была разлита в около 5 тыс. стеклянных бутылок объёмом от 0,25 до 0,5 литра. При этом акцизных марок на них не было.

«Обнаруженная партия по физико-химическим параметрам не соответствует ГОСТу. Стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости общим объёмом около 2 тонн составила более 850 тысяч рублей», — сообщили в полиции.

В складских помещениях также были обнаружены приспособления для розлива алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном производстве алкогольной продукции. Устанавливаются организаторы бизнеса.