Москва, , 14:05 — REGNUM Начальник погрануправления ФСБ по Республике Крым контр-адмирал Сергей Станкевич госпитализирован с COVID-19 в Москве. Об этом 29 января сообщает Telegram-канал Mash.

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"Начальника погрануправления ФСБ по Крыму госпитализировали … в Москве», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Станкевич проходил лечение в Керчи, однако из-за COVID-19 у него возникли осложнения, прогрессировала дыхательная недостаточность и было принято решение о транспортировке его в Москву.

Кроме того, указывается, что в столице России контр-адмирала перевели в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату ИВЛ, после чего врачам удалось стабилизировать его состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Крыму за все время пандемии было выявлено в общей сложности 32 034 носителя коронавируса при 746 скончавшихся от COVID-19.