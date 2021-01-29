Самара, , 14:04 — REGNUM 277 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 29 января сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 39 686 случаев заражения этим вирусом. При этом за минувшие 24 часа была констатирована смерть двух пациентов в COVID-19. А всего по области скончались 810 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с этой инфекцией 36 677 человек, в том числе за минувшие 24 часа — 275 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 января по области за сутки было выявлено 273 случая заражения коронавирусом.

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