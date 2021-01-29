Москва, , 13:57 — REGNUM В метро Москвы началась обкатка трёх новых поездов «Москва-2020». Об этом 29 января сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«У этих поездов будет другой окрас — они будут сине-белого цвета, а не чёрного, как «Москва-2020», которые мы получили в прошлом году», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что обкатка — последний этап перед запуском на линию. После неё два состава выйдут на оранжевую ветку столичной подземки, а ещё один — на Кольцевую линию.

«В 2022—2023 годах нас ждёт ещё 83 самых новых поезда — мы полностью обновим парк Калужско-Рижской линии метро, а поездки станут комфортнее, чем когда-либо», — рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов.