Казань, , 14:40 — REGNUM Жителей Татарии предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие выходные 30 и 31 января, сообщает пресс-служба Гидрометцентра по РТ.

Утром и днем 30 января на территории республики местами ожидаются сильный южный ветер порывами до 18 м/с, метель с ухудшением видимости до 1 км и менее. Температура воздуха в ночные часы составит от минус 4 до минус 9 градусов, днем 0… — 5 градусов. На дорогах гололедица.

В воскресенье 31 января синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, местами метель, сильный гололед. Сильный ветер сохранится. Минимальная температура воздуха ночью до минус 8 градусов, днем −4…+1 градус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в субботу 30 января по прогнозам синоптиков на Курилах ожидается ухудшение погоды. Спасатели объявили экстренное предупреждение.

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