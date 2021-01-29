Нур-Султан, , 13:52 — REGNUM Агентство Казахстана по противодействию коррупции возместило по итогам 2020 года ущерб в размере 50,7 млрд тенге ($119 млн). Об этом 29 января заявил глава антикоррупционного ведомства Алик Шпекбаев на коллегии агентства.

По его словам, объем возмещенных средств вдвое превышает показатели 2019 года. Размер штрафов, многократно превышающих суммы взяток, составил 2,8 млрд тенге ($6,6 млн). Кроме того, арестовано имущество на сумму 1,2 млрд тенге ($2,8 млн).

Шпекбаев добавил, что специалисты агентства предотвратили нерациональное использование бюджетных средств на сумму 40,9 млрд тенге ($96 млн). Он оценил экономический эффект работы агентства в 95,6 млрд тенге ($225 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году антикоррупционная служба Казахстана возбудила 100 уголовных дел, связанных с пандемией коронавируса. Около половины всех случаев связаны с хищением бюджетных средств, выделенных на антикризисные меры.

Читайте также: В Казахстане возбудили 100 уголовных дел, связанных с пандемией