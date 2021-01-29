Кито, , 13:48 — REGNUM В столице Эквадора Кито власти призвали население быть более бдительными в связи с попаданием на территорию страны «британского» штамма коронавируса. С соответствующим заявлением выступил мэр Кито Хорхе Юнда.

«Мы должны продолжать носить маски, быть более дисциплинированными, ответственными, более осведомленными», — сказал Юнда.

Он напомнил, что эти меры вместе с планом вакцинации от COVID-19 являются ключевым элементом борьбы с коронавирусом.

Ранее в Эквадоре зафиксировали два случая заражения «британским» штаммом коронавируса.