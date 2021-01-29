Минск, , 13:48 — REGNUM Белорусскими правоохранительными органами с момента выборов президента страны, состоявшихся 9 августа минувшего года, зарегистрировано 1750 преступлений, которые связаны с организацией и проведением массовых беспорядков и сопротивлением сотрудникам правопорядка. Об этом 29 января сообщает пресс-служба МВД Белоруссии со ссылкой на заместителя главы ведомства Геннадия Казакевича.

«С 9 августа в республике зарегистрировано 1 750 преступлений, связанных с массовыми беспорядками, угрозами, насилием, сопротивлением правоохранителям», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 667 преступлений из данного числа совершены в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, отмечается, что «после призывов в радикально настроенных телеграм-каналах и чатах», которые были направлены «на срыв нормального функционирования коммуникаций Белорусской железной дороги» также был зарегистрирован 161 факт противоправных посягательств на объекты последней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии сотрудниками правоохранительных органов была задержана группа анархистов, которые подозреваются в организации, финансировании и вербовке участников массовых беспорядков.