Москва, , 08:20 — REGNUM Регистрация в Верховной раде Украины законопроекта, предполагающего введение уголовной ответственности за неуведомление гражданином Украины о наличии у него российского гражданства, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 29 января в социальной сети Facebook.

«Демократично, по-европейски. Сочувствую нормальным, адекватным украинцам», — пишет Лана К.

Многие пользователи оказались в шоке от намерения украинских властей. Люди предложили сравнить ситуацию на Украине с Россией, где украинцы никак не ущемляются в правах.

«Совсем обезумели. У нас в России украинцы спокойно живут и размовляют на своей мове. Не сходите с ума», — обращается Валентина В.

Некоторые комментаторы предположили, что если данный законопроект будет принят, то в след за ним могут появиться ещё более абсурдные, но в месте с тем и более страшные законы, которые будут направлены против России и носителей русского языка.

«Приехали, скоро будут давать сроки за то, что ты думаешь по-русски», — считает Natalja M.

Нашлись и те граждане, которые провели параллель современной Украины с гитлеровской Германией. Люди уверены, что логика руководства Украине полностью совпадает с той идеологической основой, которую продвигали нацистские преступники.

«Это уже как при Гитлере в 1937 году. Далеко шагнула Украина», — написала Светлана К.

Напомним, 28 января в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за неуведомление гражданином Украины о наличии у него российского гражданства.