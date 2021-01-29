Москва, , 13:49 — REGNUM Евросоюз может получить российскую вакцину «Спутник V» в количестве 100 млн доз во втором квартале 2021 года. Поставить вакцину готов Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), следует из сообщения на странице вакцины в Twitter.

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Такие поставки возможны по завершению основной части массовой вакцинации населения в РФ и при условии, что вакцину одобрит Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA). Указанное количество доз позволит привить 50 млн человек от COVID-19.

«Спутник V» зарегистрирован в 15 странах, и документы уже поданы на постоянное рассмотрение EMA», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в германском минздраве заявили, что после предоставления результатов третьей фазы клинических испытаний вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать в Евросоюзе.

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