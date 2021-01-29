Черекский район, Кабардино-Балкария, , 13:42 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан при получении взятки прокурор одного из районов республики. За 100 тыс. рублей он готов был организовать покровительство компании, работающей в сфере оказания ритуальных услуг.

О данном факте сообщили издание «Мишень 24» и Telegram-канала «ОПЕР Слил». Официального подтверждения этой информации на сайтах правоохранительных органов пока нет.

По данным СМИ, речь идет о прокуроре Черекского района старшем советнике юстиции Тимуре Хавпачеве. Его задержали с поличным сотрудники ФСБ при получении ежемесячного взноса от представителя похоронной компании, пишет «Лента.ру».

"Спецоперация была проведена 27 января. Прокурор был задержан после получения взятки в 100 тысяч рублей. <…> Республиканским управлением СКР возбуждено уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения прокурору», — говорится в сообщении СМИ.

Напомним, на посту прокурора Черекского района республики 39-летний Тимур Хавпачев работает с 2015 года.