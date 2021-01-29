История вопроса

Заработные платы школьных учителей в Российской Федерации значительно отличаются в разных регионах. Тогда как в Магаданской области, Ненецком и Ханты–Мансийском округе они могут составлять от 73 до 80 тысяч рублей, в Дагестане, Черкесской республике и Мордовии зарплата педагога не превышает 20 тысяч.

По данным за 2018 год, в Москве и Санкт-Петербурге учитель получает около 65-70 тысяч рублей. В областных городах – в среднем 44 тысячи. В районных центрах зарплата педагога обычно составляет 15-20 тысяч рублей, на селе – и того меньше, - от 8 до 10 тысяч.

В каждом конкретном случае зарплата учителя зависит от стажа работы, количества отработанных часов, наличия особых заслуг, дополнительной нагрузки и уровня квалификации.

Низкий уровень оплаты труда учителей, сохранившийся с советских времён, является опасным для общества и государства, так как не поддерживает на должном уровне авторитет учителя, вследствие чего страдает авторитет государства и уважение к образованности в целом. Существует и другая точка зрения. По мнению премьер-министра России Дмитрия Медведева, учитель – это призвание, и много денег ему не нужно.

