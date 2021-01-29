Москва, 29 января 2021, 13:41 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении доплат для педагогов, являющихся классными руководителями в колледжах. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся», — говорится в документе.
В качестве срока исполнения в поручении фигурирует дата 15 марта 2021 года.