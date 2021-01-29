Кейптаун, , 13:51 — REGNUM Африканский союз (АС) получит дополнительные 400 миллионов доз вакцины от COVID-19 для распределения их между странами континента. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление Африканского центра по борьбе с заболеваниями.

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По оценкам экспертов, Африке потребуется 1,5 миллиарда доз вакцины, чтобы привить 60% её жителей.

Напомним, что ранее в Афросоюз поступили 270 миллионов доз вакцин. Большинство стран континента еще не начали вакцинировать население, поскольку они не имеют средств на приобретение вакцин.

Южноафриканский эксперт по коронавирусу Салим Абдул Карим недавно призвал самые богатые страны мира не копить излишние запасы вакцин, назвав такое поведение «бессовестным», и предупредил, что «никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности».

Ранее в этом месяце в АС заявили, что в период с апреля по июнь между странами континента будет распределено 50 миллионов вакцин. Остальные дозы поступят позже в этом и следующем году.

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