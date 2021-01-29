Новосибирск, , 13:36 — REGNUM Детские лагеря Новосибирска возобновляют работу после перерыва из-за коронавируса. Первый заезд запланирован на 20 февраля. Об этом сообщает департамент образования мэрии города.

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Напомним, что в соответствии с изменениями в постановление правительства Новосибирской области «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области» с 1 февраля в регионе возобновляется деятельность по бронированию мест, приёму и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.

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Так, с 20 февраля планируется заезды в детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Тимуровец», а с 1 марта — в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия «Березка».