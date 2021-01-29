Саратов, , 13:40 — REGNUM В Саратовской области по данным на 29 января вакцинировали от коронавируса 16 891 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из общего числа вакцинированных полностью закончили иммунизацию 2 934 жителя. Первый этап вакцинации прошли 13 957 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии провакцинировано «Спутником V», по информации на 29 января, 12 777 человек. Вторую дозу препарата получили 2 476 жителей. Всего в республику поступило 13 442 комплекта доз вакцины, использовано из них 95,1%.

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