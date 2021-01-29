Москва, , 13:29 — REGNUM Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе. Об этом 29 января сообщает сайт Гидрометцентра России.

Как следует из прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа (ЦФО), в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения продлится до 1:00 31 января. Аналогичная ситуация в Московской области, а также ряде других регионов Центральной России.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Москве ожидается похолодание до нуля градусов. Ранее в столице несколько дней наблюдались плюсовые температуры.