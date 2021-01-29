Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM Более 95% последних ДТП в Екатеринбурге произошло на дорогах, плохо очищенных от снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском управлении ГИБДД.

По данным ведомства, с 20 по 26 января 2021 года полицейские зафиксировали 23 ДТП с пострадавшими (травмы получили 26 человек). В 22 происшествиях имели место «неудовлетворительные дорожные условия».

«Доля ДТП с недостатками зимнего содержания составляет свыше 95 процентов», — сообщили в управлении.

За январь 2021 года в ГИБДД выдали уже 240 предписаний и составили 47 административных протоколов за некачественную уборку дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура потребовала от и.о. главы Екатеринбурга Алексея Орлова исправить ситуацию с плохой очисткой улиц от снега.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура потребовала от временного мэра Екатеринбурга убрать снег