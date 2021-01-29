Москва, , 13:32 — REGNUM Материалы дела в отношении подравшейся с ОМОНом на несанкционированной акции протеста в Москве 23 января уроженки Украины Ольги Бендас поступили в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 января в пресс-службе Пресненского районного суда столицы.

«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас Ольги Валерьевны», — сообщили в пресс-службе суда.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Представители Следственного комитета РФ выступили с ходатайством об избрании Бендас меры пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта 2021 года.

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