Москва, , 13:31 — REGNUM Смерть народного артиста СССР Василия Ланового, которого не стало на 88-м году жизни, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 29 января в социальной сети Facebook.

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«И теперь и Лановой. Вечная память! Один из моих любимых актёров», — написала Наталья Н.

Многие пользователи оказались буквально в шоке из-за того, что не стало их любимого артиста. Они отмечают, что Лановой был для них примером для подражания и настоящим человеком.

«Ушел наш Грэй и отчаянный Иван Варрава. Светлая память хорошему человеку. Слёз не могу сдержать. Спасибо Вам, Василий Семёнович, что Вы были у всех нас. Ушла часть нашей души, очень настоящий человек. Очень горько», — пишет Ирина Н.

Некоторые комментаторы посетовали на то, что COVID-19 забирает очень хороших людей. Они выразили слова соболезнования родственникам и близким народного артиста.

«Проклятый ковид забрал ещё одну легенду российской и советской культуры! Самые искренние соболезнования родным и близким. Светлая память замечательному актеру и человеку!» — поделилась Ирина Щ.

Нашлись и те, кто отметил, что смерть Ланового означает для многих потерю целой эпохи, в которой граждане росли, формировались и наполнялись смыслами. В том числе, указали пользователи, на них очень сильно повлияло творчество Ланового.

«Уходит эпоха великих, талантливых людей, и мы вслед за ней. Наше время было там, в той эпохе. Вечная память! Всегда, пока живы, будем помнить и чтить!» — пишет Наталья Е.

Напомним, 28 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни. В начале января деятель культуры попал в больницу из-за COVID-19.