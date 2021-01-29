Валанс, , 13:29 — REGNUM Представители Центрального бюро труда Франции (Pôle emploi) сообщили, что в связи с убийством 28 января сотрудницы бюро трудоустройства во французском городе Валанс 29 января все бюро трудоустройства будут закрыты. Об этом в пятницу, 29 января, передает France Info.

Директор Центрального бюро труда Жан Бассер также заявил в ходе пресс-конференции, что 30 января в знак траура во всех бюро трудоустройства пройдет минута молчания.

Напомним, подозреваемый в убийстве сотрудницы бюро трудоустройства уже задержан. Предположительно, злоумышленник ранее в тот же день нанес ранения сотруднице муниципального учреждения в соседней коммуне, после чего совершил наезд на патрульную машину полиции.

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