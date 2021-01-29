Владикавказ, , 13:23 — REGNUM В Северной Осетии в 2021 году построят четыре школы и начнут возводить еще одну в рамках реализации национального проекта «Образование». Договоренность об этом была достигнута между властями региона и Министерством образования РФ.

Всего будет создано свыше 1500 школьных мест, что позволит ликвидировать двухсменное обучение в ряде населенных пунктов республики, сообщили 29 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, по итогам рабочей встречи главы РСО-Алания Вячеслава Битарова с министром образования и науки РФ Людмилой Башариной стало известно, что будут построены школа в селе Чермен Пригородного района на 360 мест, в селе Кизляр Моздокского района на 500 мест, в селе Цалык Правобережного района на 200 мест и в 31−32 микрорайоне города Владикавказа на 500 мест.

Кроме того, начнут реализовывать проект по строительству школы в станице Черноярская Моздокского района на 200 мест.

Помимо этого, в Северной Осетии в текущем году будут созданы 22 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».

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