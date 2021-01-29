Москва, , 13:19 — REGNUM Народный артист СССР Василий Лановой будет похоронен 1 февраля на Новодевичьем кладбище, сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Он рассказал, что Лановой, как полный кавалер государственных наград, Герой России и почётный житель Москвы будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Гражданская панихида пройдет в нашем театре с 10:00 до 12:00», — цитирует Крока агентство «Москва».

Читайте также: В Гильдии актёров кино смерть Ланового назвали громадной потерей

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, умер 28 января на 88-м году жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Прощание с Василием Лановым состоится в театре им. Вахтангова