Кейптаун, , 13:18 — REGNUM Новые штаммы SARS-CoV-2 провоцируют распространение второй волны пандемии в Африке более быстрыми темпами, говорится в пресс-релизе регионального директора ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

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По данным ВОЗ, с 29 декабря 2020 года по 25 января 2021 года темпы заражения коронавирусом в Африке увеличились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем.

Штамм 501Y. V2, который был впервые выявлен в ЮАР, преобладает и является причиной рекордных темпов заражения в этой стране и на юге Африки.

Уточняется, что Всемирная организация здравоохранения сейчас работает над отслеживанием и разработкой методов противодействия новым штаммам коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министры здравоохранения и финансов стран Африки встретятся с главой Всемирной организации здравоохранения, чтобы обсудить справедливое распределение вакцин от COVID-19.

Соответствующее заявление было сделано на следующий день после того, как президент ЮАР Сирил Рамафоса, который также является председателем Африканского союза, обратился к богатым странам с просьбой поделиться своими избыточными дозами вакцин с более бедными странами.

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