Нарьян-Мар, , 13:14 — REGNUM Стоимость тестирования на COVID-19 в Ненецком автономном округе снизили почти в три раза. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

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"Для жителей округа тесты на COVID-19 стали почти в три раза дешевле! Стоимость тестирования теперь составляет 1585 рублей. Решение приняли только что на заседании оперативного штаба по профилактике коронавируса», — написал губернатор.

Он также сообщил, что округ закупил 2 тысячи тестов. Они направлены в Ненецкую окружную больницу и районную поликлинику.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, с начала пандемии в регионе проведено 18 984 ПЦР-исследования на выявление инфекции, за прошедшие сутки — 58.