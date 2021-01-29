Махачкала, , 13:13 — REGNUM В Дагестане будут созданы за 2021 год 73 объекта социального назначения. Их строительство ведется военно-строительным комплексом Минобороны России. Об этом сообщил в ходе встречи с врио главы региона Сергеем Меликовым заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Так, к 1 сентября будут возведены военными строителями 59 объектов. Среди них 13 школ на 6,8 тыс. учащихся, 46 дошкольных учреждений на 7,7 тыс. воспитанников. Школы и детские сады будут построены в городах Махачкала, Каспийск, Кизляр, Дербент, Избербаш и Буйнакск, а также в отдаленных и высокогорных селах 23 районов республики.

Напомним, в 2020 году Минобороны построило и сдало в эксплуатацию в Дагестане ряд объектов, в том числе детские сады в селах Кульзеб и Учкент, в махачкалинском микрорайоне Ак-гель, а также среднюю школу в поселке Эндирей.

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