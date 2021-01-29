Москва, , 13:11 — REGNUM Ограничение на гимн России, ранее введённое на видеохостинг-сайте YouTube, оказалось ошибочным. Об этом ТАСС сообщили в компании Google, владеющей видеохостингом.

YouTube Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рассмотрели претензию BMI [Broadcast Music Inc.] и определили, что она необоснованная и должна быть отозвана», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что авторский «отпечаток Content ID», связанный с этой претензией, был настроен в нарушение правил компании.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google отменить введённые ограничения на гимн России. Ведомство обвинило компанию в «неприкрытом и недопустимом хамстве».

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