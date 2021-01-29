Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM Различия между российской вакциной «Спутник V» и казахстанской Qaz Covid-in раскрыла руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Нуршай Азимбаева, 29 января сообщает агентство «Казинформ».

Управление входит в структуру комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана. Азимбаева сказала, что казахстанская вакцина — это «ин-активированная» вакцина.

По её словам, в отличие от векторной вакцины «Спутник V», в казахстанском препарате сохраняется весь вирус в убитом состоянии. Иммунная система срабатывает по очертаниям вируса.

Глава управления добавил, что в векторной технологии на аденавирус подсаживается частичка коронавируса. В Казахстане разрабатывается и векторная вакцина, но она находится на стадии испытания на животных, отметила Азимбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля в Казахстане начинается массовая вакцинация населения. На начальном этапе будет использована российская вакцина «Спутник V».