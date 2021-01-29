Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM В Петербурге могут вернуть к работе фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах, если заболеваемость COVID-19 продолжит снижаться. Об этом 29 января заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Центра Алмазова Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закрытый фуд-корт в Петербурге ИА REGNUM

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Напомним, фуд-корты и фуд-плейсы в торговых центрах Санкт-Петербурга закрыты с 9 ноября 2020 года.

По словам Евгения Шляхто, чиновники хотели бы сначала удостовериться в снижении динамики заболеваемости.

«Думаю, если ситуация еще неделю-две будет развиваться, как развивается, то, наверное, городское правительство примет какие-то меры, потому что сейчас эти вопросы обсуждаются», — сказал он.

Академик также подчеркнул, что разрешать массовые скопления граждан власти все же не настроены.

«Есть разговоры о том, чтобы все-таки такие массовые мероприятия были ограничены. Мы ожидаем от них возможного повышения заболеваемости, это не исключается. Давайте вести нормальную жизнь и избегать массовых мероприятий», — сказал Шляхто.

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Ранее предприниматели в очередной раз потребовали от губернатора Александра Беглова снять «блокаду» с фуд-кортов, так как обычные рестораны и кафе уже давно работают.

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