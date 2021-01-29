Челябинск, , 13:06 — REGNUM Рекультивация свалки в Магнитогорске начнётся после окончания аналогичных работ в Челябинске. Об этом 29 января заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, рекультивация свалки в Челябинске закончится в августе. Техническая часть уже фактически завершена.

«Мы спокойно находимся на территории свалки и понимаем, что уже нет ни запахов, ни выбросов», — отметил глава региона. .

Как сообщало ИА REGNUM, работы на свалке в Челябинске идут с 2019 года. Ранее власти региона анонсировали рекультивацию свалки и в Магнитогорске.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-премьер РФ назвала уникальным проект рекультивации челябинской свалки