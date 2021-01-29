Москва, , 13:10 — REGNUM В 2021 году на территории Москвы планируется возвести эксплуатацию в общей сложности 13 объектов спортивной инфраструктуры. Об этом 29 января сообщается на официальном сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, в числе запланированных к сдаче в 2021 году объектов фигурирует три физкультурно-оздоровительных комплекса, четыре спортивных комплекса, два футбольных поля, легкоатлетический манеж, ВМХ-велодром.

Кроме того, в 2021 году в Москве должно быть завершено строительство Международного центра самбо и Центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники», а также сформирован спортивный комплекс «Воробьёвы горы».

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