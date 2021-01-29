Нижний Новгород, , 13:04 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 29 января выявили 2673 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным приростом зараженных за последние два месяца. Накануне было выявлено 2724 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 457 408 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 471 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 289, в Самарской области — 277, в Саратовской области — 247, в Пензенской области — 224, в Ульяновской области — 198, в Кировской области — 179, в Оренбургской области — 168, в Башкирии — 167, в Удмуртии — 163, в Чувашии — 91, в Татарии — 85, в Мордовии — 76, в Марий Эл — 43.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 83 500 случаев, в Ульяновской области — 43 408, в Саратовской области — 42 706, в Самарской области — 39 686, в Пермском крае — 39 228, в Оренбургской области — 33 757, в Пензенской области — 32 262, в Кировской области — 32 041, в Удмуртии — 25 278, в Башкирии — 23 912, в Чувашии — 19 289, в Мордовии — 15 890, в Татарии — 15 875, в Марий Эл — 10 576.

Полностью выздоровели 395 677 жителей округа, за последние сутки выписаны 2802 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 8666 человек, за минувшие сутки скончались 79 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 82 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 150 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 29 января, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 335 человек, в течение минувших суток было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 493 жителя Удмуртии умерли с начала пандемии, шесть человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 января в России с начала пандемии подтверждено 3 813 048 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 19 238 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 255 462 жителя России, за сутки выписаны 26 204 человека. 72 185 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 534 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 485 401 человек.