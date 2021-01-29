Уфа, , 13:40 — REGNUM Чиновников, которые при подготовке к зиме допустили недостатки, накажут в Башкирии. Об этом 29 января сообщил глава республики Радий Хабиров на своей станице в социальной сети.

Во время рабочей поездки по Уфе глава региона ознакомился с работой муниципального предприятия «Уфимские инженерные сети». Туда же пришла и местная жительница в надежде на перерасчет излишне начисленных платежей за отопление.

Хабиров признался, что ему было стыдно перед людьми за чиновников, которые допустили ошибки в расчетах.

«Откровенно говоря, очень стыдно за коллег, допустивших это, и стыдно перед людьми, которых мы так обидели», — сообщил он.

Хабиров заверил, что перерасчеты по необоснованно завышенным платежам за тепло будут сделаны. И эта работа уже начата, сообщил он. Но это не все его решения.

«Подготовку к зиме коллеги из МинЖКХ и ЖКХ Уфы провели с недостатками — будут наказаны», — заявил он.

При этом Хабиров добавил, что власти республики намерены исправить техническое состояние системы учета тепла.

«Больше в республике такого не будет», — заверил он.

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