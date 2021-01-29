Черкесск, , 13:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии уменьшилось число госпитализированных с COVID-19 в специальные ковидные госпитали. В настоящее время в стационарах проходят лечение 702 пациента, сообщили 29 января в региональном оперативном штабе.

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Всего в республике создано 1300 койко-мест. Таким образом, занятыми в них остаются около 54%.

По данным оперштаба, всего в Карачаево-Черкесии на 29 января заразились коронавирусом 17 436 человек, в том числе 70 положительных тестов подтверждено за прошедшие сутки. За те же сутки выписаны в связи с выздоровлением 79 пациентов. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 15 727 человек. Не удалось спасти врачам 52 человека.

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